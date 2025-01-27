Dolardaki soru işaretleri…

Türkiye nas ekonomisine geçiş sürecinde başlattığı doları baskılama politikası Mehmet Şimşek ile bitmişti.

Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez seçim sonrası 19 lirada olan doların üzerindeki baskıyı azaltmıştı.

Ancak gerek Gaye Erkan gerekse Fatih Karahan kontrolündeki Merkez Bankası doları yeniden frenledi.

Bir yandan yüksek faiz politikası bir yandan TL’de sıkı para politikası ile dolar baskı altında tutuldu. Bugün Türkiye’de ne ucuz derseniz dolar diyebiliriz.

Son 12 ayda, ABD doları Türk lirası karşısında yaklaşık %17,7 oranında değer kazanmıştır. 26 Ocak 2024 tarihinde dolar kuru yaklaşık 30,3342 TL iken 26 Ocak 2025 tarihinde yaklaşık 35,69 TL seviyesine yükselmiştir.

Peki bu süre içeresinde enflasyon yüzde kaç arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla yıllık enflasyon oranı %44,38 olarak gerçekleşmiştir.

Bu, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatların %44,38 arttığı anlamına gelmektedir.

Yani Türk lirası dolar karşısında reel olarak değer kazanmış.

Bu şu anlama gelir: İthal ürünler bize daha ucuz gelir, yerli üretim daha pahalı. Bu da bizim gidip ithal ürün almamıza neden olur.

Bugün Türkiye’nin en büyük sorunlarından biridir.

Evet TL güçlü olsun ama bunu düşük enflasyon ve üretimle yapmalısın.

Yüksek faiz ver, para musluğunu kıs, bankalardan dolar almak istediğinde 1 liradan fazla makas uygulat, Londra swap piyasasını açma sonra da TL değerleniyor diye sevin.

Bu sürdürülebilir değil.

Burada sorun şu Merkez Bankası dahası ekonomi yönetimi doları baskılayarak enflasyonu ne kadar daha düşüreceğini sanıyor ve dahası bu politikayı daha ne kadar sürdürecek?

Merkez Bankası bu politikayı daha önce de yaptı ve hep bir noktada TL’nin hüsrana uğramasına neden oldu.

Dolar enflasyon oranı kadar değerlenmeli ki, sağlıklı bir ticari hayatın olsun.

Dedim ya Merkez Bankası bu politikayı daha ne kadar sürdürebilecek açıkçası merak ediyorum. Dünyanın en yüksek faizi ile doldurulan Merkez Bankası kasasının getirdiği ağır vergi yükünü vatandaş daha ne kadar kaldırabilecek?

Bunları 2025 yılında göreceğiz.