Dolardan yeni rekor. Aldı başını gidiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar için Aralık ayı başı için 29 lirayı geçecek tahmini tuttu. Hatta ileri doğru ilerlemeye de başladı. Dolar kuru saat 16.38'de 29,04 TL'yi görerek rekorun rekorun kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan doların duracağı nokta ise belirsiz. Çünkü tahminler daha da yukarı gideceği yönünde.

Anadolu Ajansı katılımcılar anketinde yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuş. Dolar kuru aralık ayında ise 29 lira olarak tahmin ediliyordu. 2024 sonu için ise döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL'ye yükseltilmişti.

ABD'li dev yatırım bankalarının dolar tahmini 2024 yılı için ortalama 35,93, 2025 ortalaması ise 40 lira civarındaydı.