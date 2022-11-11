Dolar-euro haftayı nasıl kapattı?

ABD'de enflasyonun beklenenden hızlı düşmesiyle ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık toplantısında faiz artırımında frene basma ihtimali fiyatlanmaya başladı. Bu da doların küresel olarak zayıflamasına yol açtı.

DOLAR DÜŞTÜ, EURO YÜKSELDİ

Haftaya 18,59 TL'den başlayan dolar kuru, küresel düşüşe paralel olarak 18,54 liraya geriledi. Euro da 18,48 TL'den başladığı haftada yükselişini sürdürdü. Haftanın son işlem gününe 18,86 TL’den başlayan euro, piyasanın kapanış saatinde 19,13 TL değerini aldı.