Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği!

Borsa haftalardır patinaj yapıyor. Bir gün yükseliyor ise 5 gün düşüyor. Hacim düşük ve işlemler bir aracı kurumun isteği doğrultuda gerçekleşiyor.

Yatırımcı canından bezmiş durumda.

Son 3 yıldır neredeyse hep yükselen ve 5 çarpı hatta 10 çarpı yapan hisseler yerini düşen borsaya bıraktı.

Peki borsa neden böyle oldu?

Borsanın tek bir derdi var o da likidite kuruluğu!

Artık borsaya para girmiyor…

Para girmeyince yukarı hareketler zayıf ve başarısız oluyor.

Tabii ki likidite kuruluğu aslına yeni bir sorun değil. Borsanın birkaç yıldır likidite sorunu vardı. Ancak bu sorunu kredi ile ortadan kaldırıyordu. Merkez Bankası’nın faiz indirme operasyonu en çok borsaya yaramıştı.

Oyuncu olarak tanımlanan spekülatörler yıllık yüzde 10-15 arasında değişen adeta bedava para ile piyasayı yukarı çektiler. Hisseler tek bir tavanda 1 yıllık kredi masrafını çıkartıyordu.

Ancak her şey Mehmet Şimşek’in göreve gelmesi ile değişti. Merkez Bankası 8.5 olan faiz oranını tek hamle ile 15’e çekerken borsa “rasyonel politikalara dönüyoruz” diye tavan yapmıştı. Oysa hiç kimse düşünmedi rasyonele geçiyoruz ama bu krediler ne olacak diye?

Aracı kurumlar hemen bu faizi kredilere yansıttı. Sonra Merkez Bankası’ndan bir hamle daha geldi. Bir daha ve bir daha!

Şu anda yüzde 40! Belik yarın 42.5 olacak. Aracı kurumlar oyuncuları yüzde 85 ile 110 arasında fonluyor.

Bu şu anlama geliyor:

Kredi ile bir hisse aldınız ve o hisse 1 yıl boyunca hiç düşmese bile siz ana paranızı sıfırlıyorsunuz. Yani kaybınız yüzde 100!

Oyuncular gırtlaklarına kadar kredili hisse ile dolu.

Beklenen yabancı da gelmedi. Yabancı gelse kredili pozisyonu verip rahatlayacaklar. O da olmadı.

Şimdi piyasada her kes birbirinin gözlerinin içine bakıyor.

Biri sat tuşuna kaza ile bastığında tüm kurumlar kredi kapatma telaşına giriyor ve endeks bir an çöküyor.

Piyasada zarar çok büyük.

Resmi rakamlara göre, 0.ay itibariyle kredi miktarı 50 milyar civarında. Bugün 80 milyar olduğu sanılıyor.

Bırakın 80 milyarı 50 milyar bile ürkütücü rakam.

Olası panik satışlar borsada tarihi zarara neden olabilir.

Borsanın kurtuluşu yabancının gelmesi.

Yabancı 5X hatta 10X yapmış senedi gelip alacak kadar aptal mı?

Bilemem ama bazı kişilerin şimdiden yüzde 40 iskontolu satış pazarlamasında olduğunu duyuyorum.