Doları neler bekliyor?

Yeni haftanın ilk işlem gününe dolar kısmi yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftanın son gününü hafif satıcılı seyirle geçiren kur, yeni günde yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor.

Cuma gününü 32,61 – 32,76 aralığında geçiren kur, günü 32,57 seviyesinde tamamladı.

Yeni güne başlarken de satıcılı seyrini bir miktar dizginleyerek, yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

Yeni günde sabah 08.15’te 32,63 seviyesinde kısmi bir yükseliş sergiliyor.

EURO/TL’DE SON GELİŞMELER

Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yurtiçi enflasyon rakamlarının ardından yukarı yönlü bir seyir başlatan Euro/TL Cuma günü itibariyle bir miktar kayıplar verdi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 35,26 – 35,51 aralığında geçiren Euro/TL, günü 35,33 seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde aynı saat diliminde 35,34 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Yoğun verilerin hakim olduğu haftada ABD’den gelecek olan veriler yakından takip edilecek.

Bugün hem yurtiçi tarafta, hem ABD tarafında, hem de Euro Bölgesi’nde veri akışı bulunmuyor. Zayıf veri akışı bir miktar skin bir seyir görülebilir.

ABD tarafında bu hafta enflasyon rakamları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecek.

ABD enflasyon rakamları, Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Fed yetkilileri, faiz indirim konusunda enflasyonda kalıcı düşüş görülünceye kadar değişikliğe gitmeyecekleri konusunda hem fikirler.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURTRY GRAFİĞİ

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