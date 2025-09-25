Doların 52 lira olacağı tarih belli oldu! Uluslararası finans kuruluşu açıkladı

Dolar an itibariyle (15:22) 41,47 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Dolar yatırımcıları piyasalardan gelen haberleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.
Uluslararası finans kuruluşu BBVA, Eylül 2025 tarihli "Türkiye Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı.
ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti ve sebebin hizmet fiyatlarındaki yapışkanlık olduğunu belirtti.
BBVA, yılın ikinci çeyreğindeki pozitif büyüme verilerinin etkisiyle, 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini %3.5 - %4 aralığına çekti. 2026 yılı için büyüme tahmini ise %4.
Hizmet kalemlerindeki yüksek seyir ve yılbaşında beklenen idari fiyat artışlarını sebep gösteren banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %23'e çıkardı.
DOLAR 52 LİRAYI BULACAK
Bankanın kur tahminlere göre 2026 sonunda dolar 52 lirayı bulacak.
Öte yandan Merkez Bankası tahminine göre 2026'nın ilk çeyreği sonunda dolar 47,00 TL'ye ulaşacak
Ekonomist Devrim Akyıl'dan 'Ekim' uyarısı! Canlı yayında açıkladı