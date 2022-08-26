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Doların rekor tazelediği hafta... Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez düştü

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası yükselişe geçen dolar 18.17 ile yeni rekorunu kırdı. Rekorun kırıldığı hafta Merkez Bankası'nın rezervleri de 5 hafta sonra ibreyi aşağı doğru döndürdü. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez geriledi. Net uluslararası rezervler 1.8 milyar dolar gerilerken, toplam rezervler 1.5 milyar lira azaldı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 05:34
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Doların rekor tazelediği hafta... Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez düştü

Doların rekor tazelediği hafta... Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez düştü
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Merkez Bankası IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 19 Ağustos 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 799.8 milyon dolar düşüş ile 13 milyar 881.9 milyon dolar oldu. Böylece 5 haftalık yükselişin ardından ilk kez geçen hafta rezervlerde düşüş gerçekleşti. Böylelikle Merkez Bankası'nın rezervlerinde 1 ay sonra ilk kez düşüş görülmüş oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI

TCMB haftalık para ve banka verilerine göre, 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

DOLARIN 8 AYLIK KAYBI YÜZDE 27'Yİ AŞTI

Öte yandan rezervlerin azaldığı haftada Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını üst üste üçüncü güne taşıdı. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından 18'i aşan Dolar/TL'deki yükseliş sürüyor. Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını üçüncü güne taşırken; Dolar/TL, 18.17'yi aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.1768'i gördü.

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

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