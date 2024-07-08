Doların yükseleceği rakam ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bankacı sızdırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doların yükseleceği rakam ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bankacı sızdırdı

Türkiye'nin ekonomi politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan uzman isim doların yükseleceği rakamı açıkladı.

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