Dolar/TL 36,43 seviyesinden işlem görüyor (06.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Dolar/TL 36,43 seviyesinden işlem görüyor (06.03.2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 36,4200'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 39,4960'tan ve sterlin/TL yatay seyirle 47,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 1,5 azalışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun küresel ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunurken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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