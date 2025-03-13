Dolar/TL 36,61 seviyesinden işlem görüyor! (13.03.2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 36,5890'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,6080 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 39,8300'ten ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,4290'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa paralel 103,6 seviyesinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Analistler, tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini ifade ederek, şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici enflasyonunun yatırımcılar için bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerin beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonunun ardından da varlığını koruduğuna işaret eden analistler, enflasyondaki iyileşmenin geçici olabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 puanın direnç, 103,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.