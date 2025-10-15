Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,8390 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 48,6660, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,9500 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,8 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri dolar endeksindeki gerilemede etkili oldu.

Fed Başkanı Powell, dün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) Philadelphia'da düzenlediği yıllık toplantısında, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.