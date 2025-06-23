Dolar/TL haftaya nasıl başladı? (23 Haziran 2025)

Cuma günü yükseliş trendinde olan dolar/TL, bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artarak 39,6730’dan günü tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,7110’dan alıcı buluyor. Aynı anda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 45,7850’den, sterlin/TL ise değişmeden 53,4270’ten işlem görüyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99 seviyesinde seyrediyor.
Orta Doğu’da artan gerilim, varlık fiyatlarını etkilerken, İran’ın ABD’nin doğrudan müdahalesine misilleme yapabileceği haberleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Analistler, bölgedeki gerilimin özellikle enerji arzı açısından küresel ekonomik riskleri artırdığını ifade ederek, bölgeden gelen gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise küresel imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.
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