Dolar/TL sene sonu ne kadar olacak? Ünlü dev banka açıkladı

Deutsche Bank,Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı tahminlerini paylaştı.

Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duydukları sene sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiklerini duyurdu.

Analistler, sene sonu dolar/TL tahminlerinde ise değişiklik yapmayarak 43 seviyesinde sabit tuttu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Yiğit Onay ve Christiyan Wietoska tarafından hazırlanan ve perşembe günü yayımlanan bir raporda “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” vurgu yapıldı.

FAİZ İNDİRİMLERİ NİSANA KADAR SÜRECEK

Analistler ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim olabileceğine bu nedenle politika faizinin nisan ayına kadar yüzde 40 seviyelerine düşeceğini tahmin ediyor.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edilirken, 2026 sonu dolar/TL tahmini ise 49 olarak duyuruldu.