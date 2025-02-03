Dolce&Gabbana, moda dünyasını büyüledi

İtalyan modasının ikonik markası Dolce&Gabbana, ilk kez Paris'te bir "Alta Moda" defilesi düzenledi. Grand Palais’de 9 Ocak'ta açılan "Du Coeur à la Main" sergisinin devamı niteliğindeki bu etkinlik, Paris’in ünlü Place de la Concorde’daki Hôtel de la Marine'de gerçekleştirildi. 18. yüzyıldan kalma bu tarihi yapıda Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, Sicilya kadınlarının zarafetini temsil eden "Les Siciliennes" koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon, barok detaylarla bezenmiş ve siyahın büyüsüne adanmış görkemli parçalarla moda dünyasının büyük ilgisini çekti.

SİYAHIN ASALETİ VE SİCİLYA VURGUSU

Dolce&Gabbana’nın Paris çıkarmasında en çok dikkat çeken unsur, koleksiyonun tamamen siyah renge adanmış olmasıydı. Sicilya’nın simgesi haline gelen siyah renk, farklı dokular ve detaylarla zenginleştirilerek sunuldu. Tasarımcılar, “Siyah bizim için bir renkten öte, Sicilya'nın tarihini ve ruhunu yansıtan bir kimliktir" diyerek koleksiyonun ruhunu anlattı. Siyah dantel elbiseler, barok işlemeli korseler, uzun pelerinler, zarif tül başlıklar ve göz kamaştıran altın detaylarla bezeli ceketler koleksiyonun en dikkat çeken parçaları oldu.

HAUTE COUTURE İLE SANATIN BULUŞTUĞU ANLAR

Defile, Mozart’ın "Missa Brevis" bestesi eşliğinde dramatik bir atmosferde sunuldu. Kıyafetler, altın işlemeli haçlarla süslenmiş rosary kolyeler, tül detaylı bluzlar, siyah taşlarla işlenmiş kısa abiyeler ve dantel aplikelerle adeta bir sanat eseri niteliğindeydi. Uzun tül pelerinler, makrame işlemeli elbiseler ve altın detaylı korseler, defilenin sanatsal ve dramatik yönünü vurguladı. Koleksiyon, İtalya'nın zanaatkar dokunuşlarını Haute Couture ile birleştirerek büyük beğeni topladı.

SİCİLYA İLE PARİS’İN KÜLTÜREL BAĞLANTILARI

Defile yalnızca bir moda gösterisi değil, aynı zamanda Sicilya ile Paris arasındaki kültürel bağların da bir yansımasıydı. Dolce&Gabbana tasarımcıları, "Sicilya ve Paris, yüzyıllar boyunca birbirini etkileyen iki kültür. Sicilya lehçesinde bile Fransızcadan geçen birçok kelime bulunuyor" diyerek bu tarihi bağlantıya vurgu yaptı. Bu tematik bağ, Giuseppe Verdi’nin Paris Opéra için bestelediği ve Sicilya’daki 1282 isyanını anlatan "Les Vêpres Siciliennes" operasıyla da ilişkilendirildi.

150 ÖZEL DAVETLİ, UNUTULMAZ BİR MODA GECESİ

Dolce&Gabbana'nın Paris'teki ilk "Alta Moda" defilesi, yaklaşık 150 özel davetliye ev sahipliği yaptı. Defileye katılan seçkin davetliler, markanın Agrigento, Milano, Venedik, Taormina ve Portofino koleksiyonlarından parçalarla geceye katıldılar. Siyahın ihtişamına adanan bu büyüleyici koleksiyon, Paris’in moda tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.