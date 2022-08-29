﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, günümüzde, özellikle botoks ve dolgu maddeleri insanların sıklıkla tercih ettiği, hızla büyüyen bir sektör haline geldiğinin altını çizerek şu açıklamaları yaptı:

“Gün geçtikçe şişirilmiş tedavilerle ilgili şikâyetlerin arttığını ve çoğunluğun dudak dolgusu tedavileriyle ilgili olduğu haberlerini alıyoruz. Bu veriler bize tedavilerin hâlâ sağlık personeli olmayanlar tarafından yapıldığını göstermeye devam ediyor. Çevresel tehlikelere karşı bir savunma olarak, hareket etmekten sıcaklığı düzenlemeye kadar cildin gerçekleştirmesi gereken birçok görevi vardır. Cildin gerçekleştirdiği tüm işlevler vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Cildinizin birincil görevi, mikroplar ve UV radyasyonları gibi çevresel tehlikelere karşı koruma sağlamaktır Cildin asit örtüsü, bakterilerin cilde saldırmasını ve enfeksiyonlara neden olmasını önlemede önemli rol oynar.”