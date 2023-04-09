Beşiktaş'ın Giresunspor karşısında ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor.
Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Beşiktaş: Mert, Colley, Saiss, Onur, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Giresunspor: Ferhat, Arias, Perez, Hayrullah, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic
FORM DURUMLARI
Beşiktaş, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Giresunspor ise ligde 10 maçtır kazanamıyor.
Söz konusu maçlarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
İLGİLİ HABERLER