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Beşiktaş'ın Giresunspor karşısında ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:30
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Dolmabahçe'de ilk 11'ler açıklandı

Beşiktaş'ın Giresunspor karşısında ilk 11'i belli oldu
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Beşiktaş: Mert, Colley, Saiss, Onur, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Arias, Perez, Hayrullah, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

FORM DURUMLARI

Beşiktaş, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Giresunspor ise ligde 10 maçtır kazanamıyor.

Söz konusu maçlarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

 

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