Dolmuş şarampole uçtu! Trabzon’da korku dolu anlar

Kaza bugün saat 14.15 sıralarında Üniversite mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu alt kısmında bir dolmuş bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada dolmuş şoförü ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yan yatan dolmuştaki yaralılar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar KTÜ Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.