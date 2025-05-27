Dolmuş şarampole uçtu! Trabzon’da korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dolmuş şarampole uçtu! Trabzon’da korku dolu anlar

Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu alt kısmında bir dolmuş bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza bugün saat 14.15 sıralarında Üniversite mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu alt kısmında bir dolmuş bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada dolmuş şoförü ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yan yatan dolmuştaki yaralılar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar KTÜ Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Dolmuş şarampole uçtu! Trabzon’da korku dolu anlar

Dolmuş şarampole uçtu! Trabzon’da korku dolu anlar

Son Haberler
Folklor Kurumu'ndan sanat buluşması! 60 yıllık birikim sahnede
Folklor Kurumu'ndan sanat buluşması! 60 yıllık birikim sahnede
Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı
Yunanistan'da 2023'te yaşanan göçmen faciası için iddianame hazırlandı
Yunanistan'da 2023'te yaşanan göçmen faciası için iddianame hazırlandı
Altının kilogram fiyatında gün sonunda düşüş! (27.05.2025)
Altının kilogram fiyatında gün sonunda düşüş! (27.05.2025)
Kesinleşmiş cezası bulunan ihraç müdür yakalandı
Kesinleşmiş cezası bulunan ihraç müdür yakalandı