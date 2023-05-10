Dolmuş şoförü aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'da dolmuşla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan şoför Mehmet Kaçan (25), hayatını kaybetti.

Dolmuş şoförü aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, dolmuş şoförü Mehmet Kaçan’ın aracına yolcu seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay sırasında araçta yolcu bulunmadağı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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