Dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı

Hadise, 26 Ağustos günü saat 22.30 civarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Minibüs şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada silahlı saldırıya maruz kaldı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Gündüz, minibüsün kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık personelince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın sonrasında inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katilini yakalamak için araştırma başlattı. Polis, cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı olan C.T.’nin işlediğini belirledi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde gizlenen şüpheliler, yapılan operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınıp Adana’ya getirilen zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.