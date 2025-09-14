Dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı

Kaynak: DHA
Dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı

Adana'da minibüs şoförü Orhan Gündüz'ü (47) silahlı saldırıyla öldüren 2 zanlı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı.

Hadise, 26 Ağustos günü saat 22.30 civarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Minibüs şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada silahlı saldırıya maruz kaldı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Gündüz, minibüsün kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık personelince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın sonrasında inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katilini yakalamak için araştırma başlattı. Polis, cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı olan C.T.’nin işlediğini belirledi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde gizlenen şüpheliler, yapılan operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınıp Adana’ya getirilen zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Haberler
Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti
Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti
14 Eylül 2025 Resmî Gazete kararları
14 Eylül 2025 Resmî Gazete kararları
Dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı
Dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu
Gece denize girip, boğuldu
Gece denize girip, boğuldu