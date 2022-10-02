Filenin Sultanları'nın Dünya şampiyonluğu yolu belli oldu

"Filenin Sultanları" bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4’te yer alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Milliler, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim tarihlerinde oynayacak.
Mücadeleler TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:
4 Ekim Salı:
20.00 Türkiye-Almanya
5 Ekim Çarşamba:
18.30 Türkiye-Kanada
7 Ekim Cuma:
18.30 ABD-Türkiye
8 Ekim Cumartesi:
18.30 Sırbistan-Türkiye
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