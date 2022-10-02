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Filenin Sultanları'nın Dünya şampiyonluğu yolu belli oldu

Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup lideri olarak son 16’ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu’nda yer alacak.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 17:23
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Dolu dizgin giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda 2. turdaki maç programı duruldu

Filenin Sultanları'nın Dünya şampiyonluğu yolu belli oldu
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"Filenin Sultanları" bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4’te yer alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

Milliler, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim tarihlerinde oynayacak.

Mücadeleler TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:

4 Ekim Salı:

20.00 Türkiye-Almanya

5 Ekim Çarşamba:

18.30 Türkiye-Kanada

7 Ekim Cuma:

18.30 ABD-Türkiye

8 Ekim Cumartesi:

18.30 Sırbistan-Türkiye

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