Dolu ile birlikte yağan cismin gizemi çözüldü

Kaynak: İHA
Dolu ile birlikte yağan cismin gizemi çözüldü

Muş'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler, yapılan incelemeler sonucunda plastik malzemeden olduğu ortaya çıktı.

Dolu taneleri arasında farklılık gösteren ve dikkat çeken cisimler, laboratuvarlara gönderilerek incelenmişti. Yapılan analizler sonucunda, bu cisimlerin atmosfere karışan endüstriyel atıkların bir sonucu olarak dolu yağışı sırasında yere indiği belirlendi.

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yapılan incelemeler sonucunda cismin poliüretan olduğunu ve plastik ham maddesi olarak kullanıldığını ifade etti. Bu cisimlerin atmosferik koşullarla taşındığını ve dolayısıyla uzak mesafelere yayıldığını belirtti.

Laboratuvarda yapılan ilk çalışmalara göre, cisimlerin plastik olduğu tespit edildi. Ancak daha detaylı analizlerle tam olarak ne tür plastik olduğunun belirleneceği açıklandı.

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