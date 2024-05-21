Dolu Kozan'ı vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında aniden başlayan dolu yağışı, bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Dolu, özellikle bağ ve bahçelerde ekili alanlara ciddi zarar verdi. Çiftçiler, tarlalarında ve bahçelerinde meydana gelen hasarı tespit etmek için hemen harekete geçti.

Birçok çiftçi, dolu sonrası ekili ürünlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, dolunun en çok etkilediği alanlar oldu.

Bölgede zaman zaman sağanak yağışların da etkili olduğu bildirildi.