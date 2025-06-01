Dolu ve aşırı yağış tarımı vurdu: Çiftçiler büyük zararda...

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yaşanan afete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koçak, “Bugün ilimiz Aksaray’da meydana gelen aşırı yağış ve dolu yağışı nedeniyle başta arpa, buğday ve ayçiçeği olmak üzere birçok ürün tarlasında ciddi zararlar meydana gelmiştir. Yaşanan bu olumsuz hava şartları, emekle, alın teriyle yetiştirilen mahsullerimizi ne yazık ki büyük ölçüde etkilemiştir,” diyerek, tarımda yaşanan kaybın ciddiyetine dikkat çekti.

HASAR TESPİTİ İÇİN HIZLI HAREKET EDİLECEK

Başkan Koçak, zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili tüm kurumlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, “Zarar gören üreticilerimizin hasar tespitlerinin ivedilikle yapılması ve gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olacağız,” ifadelerini kullandı.

Aksaray'da kırsal mahallelerde yaşayan ve geçimini büyük ölçüde tarımdan sağlayan birçok üretici, yaşanan felaketle birlikte ekonomik olarak zor durumda kaldı. Bazı çiftçiler tarlalarının tamamen doludan etkilenerek biçilemez hale geldiğini ifade ederken, birçoğu da beklenen rekoltenin artık hayal olduğunu söyledi.

TARIM SİGORTASI VE DEVLET DESTEĞİ UMUDU

Çiftçiler şimdi gözlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek destek açıklamalarına çevirmiş durumda. Hasar tespiti yapılmasının ardından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında zararların telafi edilmesi ve devlet desteğinin artırılması beklentisi yüksek. Uzmanlar, doğal afetlerin tarım ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı çiftçilerin daha güçlü destek programlarıyla korunması gerektiğine vurgu yapıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALARM VERİYOR

Tarım alanlarında art arda yaşanan dolu ve kuraklık felaketleri, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son yıllarda mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları, üreticinin hem planlamasını hem de gelir beklentisini ciddi şekilde etkiliyor. Aksaraylı çiftçiler, önümüzdeki yıllarda benzer felaketlere karşı daha dayanıklı tarım politikaları geliştirilmesini talep ediyor.

Başkan Koçak açıklamasını, “Rabbim bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaraların en kısa sürede sarılmasını temenni ediyoruz,” diyerek tamamladı.