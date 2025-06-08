Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve kısa süreli dolu yağışı çiftçileri korkuttu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve kısa süreli dolu yağışı çiftçileri korkuttu. İlçedeki bağların çoğunun kanaviçe tüllerle örtülmesi dolu zararını büyük ölçüde önledi.

Sarıgöl'de akşam saatlerinde başlayan yağmurla karışık dolu ve fırtına Sarıgöl ilçesinin Afşar, Dallas mevkii ve Sarıgöl Gavur Damları mevkiinde hafif dolu zararına neden oldu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Allah'tan dolu zararı çok fazla değil. Yok denebilecek kadar az oldu. Dolu zararının olmaması yıllardır bağlarımızda uyguladığımız dolu tül savar dediğimiz kanaviçe örtüler sayesinde oldu. Allah büyük afetlerden üreticilerimizi korusun." dedi.

Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu

Son Haberler
Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Türkiye’nin coğrafi verisi artık e-devletten öğrenilecek! Bir tık uzağınızda: Birçok meslek grubunu ilgilendiriyor
Artık e-devletten öğrenilecek! Tek tık uzağınızda...
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu