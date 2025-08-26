Lider Galatasaray deplasmanda Kayserispor’u 4-0 gibi net bir skorla yenerek zirveye demir attı. Son şampiyona yan bakılmıyor. 3 maçta, 3 galibiyet, atılan 10 gol ve kalesini gole kapatarak lige fırtına gibi başladı. Son 3 sezonun şampiyonu yeni sezonunda en güçlü ve iddialı takımı olduğunu dosta düşmana gösterdi.

Kayserispor karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz olayı gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan kulübü NEOM dan astronomik teklif alan ve kulüpten ayrılmak isteyen oyuncu, takımla beraber antrenmanlara çıkmayıp salonda tek başına çalışmıştı. Ortalıkta senaryolar uçuşmaya başladı. Maaşını az bulduğu, Osimhen ve Leroy Sane’ye verilen yıllık maaşa yakın bir maaş talebi olduğu dillendirildi. Bir diğer senaryo ise menajerinin Galatasaray’a piyasa değerinden düşük teklif getirerek, kendi komisyonunu ve oyuncunun imza parasını yüksek tutmak istemesi konuşuluyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz krizine çözüm bulmaya çalışırken çıkacağı Kayserispor maçı ilginç bir hal almıştı. Sezona çok iyi başlayan oyuncusu maç kadrosunda yoktu, olası bir puan kaybında Barış Alper günah keçisi ilan edilebilirdi. Korkulan olmadı sarı-kırmızılı ekip, kusursuz performans göstererek 4-0’lık ezici bir skor ile yoluna doludizgin devam etti.

Barış Alper’in bölgesinde oynayan Eren Elmalı 2 gol atarak Barış yoksa ben varım dedi. Eren yeni sezona çok iyi başladı. 3 maç 3 gol atmayı başardı. Önemli katkı veriyor takıma. Yunus Akgün’e parantez açmak isterim. Çok önemli, çok büyük yetenek. İlk golde kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahasının önüne kadar taşıyıp rakip 2 oyuncuya çalım atıp Leroy Sane’nin önüne alda at dercesine bıraktığı topu Sane gole çeviremedi, dönen topu Eren tamamlayarak takımını öne geçirdi.

Yunus Akgün inanılmaz bir oyuncu. Seyir keyfi çok yüksek. Galatasaray tehlike yarattığı her pozisyonun içinde mutlaka katkısı var. Çok olgun oynuyor. Topu rakip alana taşıması, attığı çalımlar ve 3’üncü bölgede verdiği kilit paslar ile takımın en önemli oyuncusu. Ceza sahası dışından attığı şutlar ile gol araması ile Galatasaray’da yeri doldurulamayacak tek oyuncu Yunus Akgün’dür. Yeni transfer Leroy Sane karşılaşmaya damga vuran isimlerdendi. Çok etkili oynadı. Özellikle geçiş oyununu çok iyi oynuyor. Yunus Akgün ile uyum yakalamışlar. Karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı. Durdurulması çok zor bir oyuncu. İlerleyen zamanda daha da etkili olacaktır. Galatasaray kadrosu ve oynadığı oyun ile Süper Lig’in çok üzerinde. Kağıt üzerinde sarı-kırmızlı ekibi yenebilecek takım görünmüyor. Tabi futbol sahada oynanıyor. İzleyip göreceğiz.