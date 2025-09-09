Dolunay ile insanların siluetleri bir araya geldi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen dolunay, Van Gölü üzerinde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Gün batımının ardından gökyüzünde kızıl bir renkle yükselen dolunay, Ahlat İskelesi üzerinden tüm görkemiyle izlendi. Dolunayın göl üzerinde oluşturduğu manzarayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Ahlat İskelesi'ne akın etti. O anlarda iskelede yürüyüş yapan ve bisiklet süren çocuklar da gökyüzündeki görsel şölenle aynı karede görüntülendi. Çocukların siluetleriyle birleşen dolunay manzarası, izleyenlere adeta tablo gibi bir görüntü sundu.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına aldığı anlar, hem fotoğraf karelerine hem de video görüntülerine yansıdı. Van Gölü üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu manzara ise izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

İskelede dolunay manzarasında bisiklet süren Hasan Hüseyin Erkoç, "Ben iskelede bisiklet sürerken dolunay çıktı ve çok güzel bir manzara oluştu" dedi.

Ailesi ile birlikte iskelede dolunayı izleyen ve fotoğraf çeken Caner Akbaş ise "Tatvan'dan geliyoruz. Bu gece Ahlat sahilinde çok güzel bir dolunay var. Ailecek geldik. Hem dolunayı izliyoruz hem de güzel fotoğraflar hatıralar biriktiriyoruz" diye konuştu.