Dolunay, Van Gölü’nü süsledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iskele üzerinde beliren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı. Gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselen dolunay, havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle kimi zaman bulutların içinde kaybolarak tekrardan belirdi.

Dolunayın Van Gölü yüzeyine yansıyarak oluşturduğu manzara izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dolunayın oluşturduğu manzarayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Ahlat sahiline akın etti. Ahlat iskelesine toplanan vatandaşlar, ay ışığının Van Gölü üzerinde oluşturduğu yansımayı hayranlıkla izledi. Gecenin sessizliğinde ay ışığıyla dans eden yakamoz, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, Van Gölü ve Ahlat İskelesi üzerinde yükselen dolunayı fotoğrafladığını belirterek, "Ahlat'ta her ayın belirli günlerinde dolunayın tam göründüğü günlerde burada fotoğraf çekiyoruz, doğa fotoğrafçısıyım ben. Van Gölü'nde olan yakamoz ve mehtabın görüntüsü inanın Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güzel gözükmez. Biz de bu görüntüyle ayda bir defa karşılaşıyoruz. Herkesi burada bu mehtabı, dolunayı çekmeye davet ediyoruz" dedi.