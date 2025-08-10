Dolunay, Van Kalesi’yle buluştu



Van semalarında, dolunayın görkemi ile tarihi Van Kalesi’nin ihtişamı birleşerek eşsiz bir manzara oluşturdu. Gökyüzünde tam yuvarlak haliyle parlayan dolunay, kale siluetiyle bütünleşerek adeta kartpostallık görüntüler sundu.

Şehrin birçok noktasından izlenen bu doğa ve tarih buluşması, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Vatandaşlar, kale çevresinde ve Van Gölü kıyısında bir araya gelerek bu nadide anı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Vanlılar, dolunayın tarihi dokuyla oluşturduğu manzaranın kentin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkardığını belirtti.