Dolunay, Van Kalesi’yle buluştu

Kaynak: İHA
Dolunay, Van Kalesi’yle buluştu

Van semalarında parlayan dolunay, tarihi Van Kalesi ile birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.


Van semalarında, dolunayın görkemi ile tarihi Van Kalesi’nin ihtişamı birleşerek eşsiz bir manzara oluşturdu. Gökyüzünde tam yuvarlak haliyle parlayan dolunay, kale siluetiyle bütünleşerek adeta kartpostallık görüntüler sundu.

van.jpg

Şehrin birçok noktasından izlenen bu doğa ve tarih buluşması, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Vatandaşlar, kale çevresinde ve Van Gölü kıyısında bir araya gelerek bu nadide anı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Vanlılar, dolunayın tarihi dokuyla oluşturduğu manzaranın kentin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkardığını belirtti.

Son Haberler
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı