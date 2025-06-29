Domaniç’te baraka yangını korkuttu

Kaynak: İHA
Domaniç’te baraka yangını korkuttu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde bir barakada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde bir barakada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Aksu köyü Koltak mevkisinde ormanlık alana yakın bir noktada sahipsiz bir barakada yangın çıktı. Barakanın çevresindeki kuru otlar nedeniyle hızla yayılan yangına Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri ile Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Aksu Köyü Muhtarı Seçil Cengiz, "Gelen ihbarların ardından yetkililere haber verip olay yerine ulaştım. Hızlı ve kontrollü müdahale sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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