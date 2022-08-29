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Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?

Domates sağlığa yararlı ancak fazla tüketildiğinde her şeyde olduğu gibi domatasin de zararları var. İşte o zararlar…

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:51
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Domates çok yenince ne olur?

Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
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omates dünya mutfaklarıın vazgeçilmez bir parçası
Domatesler, güçlü birer antioksidan. Yemeklere lezzet katmasının yanısıra cildi yumuşatarak esneklik kazandırıyor. Peki fazla tüketildiğinde ne gibi zararları ortaya çıkıyor? İşte yanıtları

LİKOPENODERMİ

Kandaki aşırı likopenin cildin renginin değişmesine neden oluyor. 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabiliyor.

BÖBREK TAŞI

Aşırı domates yemek vücutta böbrek taşı oluşturuyor. Bunun nedeni domatesin kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olması Bu maddeler vücutta birikerek taş oluşmasına neden oluyor.

REFLÜ

Fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabiliyor

ALERJİ

Domates aşırı tüketildiğinde deri dökülmesine yol açıyor. Domates alerjisi olan kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gelişebiliyor.

EKLEM AĞRISI
Solanin adı verilen bir alkaloidin varlığı çok domates yiyenlerde eklam ağrılarına neden oluyor

İSHAL

Domatesi ishal yapmasının nedeni içinde barındırdığı salmonella bakterisi. Domates intoleransı olmayan insanlarda ishale yol açıyor.

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