﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?

omates dünya mutfaklarıın vazgeçilmez bir parçası
Domatesler, güçlü birer antioksidan. Yemeklere lezzet katmasının yanısıra cildi yumuşatarak esneklik kazandırıyor. Peki fazla tüketildiğinde ne gibi zararları ortaya çıkıyor? İşte yanıtları
LİKOPENODERMİ
Kandaki aşırı likopenin cildin renginin değişmesine neden oluyor. 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabiliyor.
BÖBREK TAŞI
Aşırı domates yemek vücutta böbrek taşı oluşturuyor. Bunun nedeni domatesin kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olması Bu maddeler vücutta birikerek taş oluşmasına neden oluyor.
REFLÜ
Fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabiliyor
ALERJİ
Domates aşırı tüketildiğinde deri dökülmesine yol açıyor. Domates alerjisi olan kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gelişebiliyor.
EKLEM AĞRISI
Solanin adı verilen bir alkaloidin varlığı çok domates yiyenlerde eklam ağrılarına neden oluyor
İSHAL
Domatesi ishal yapmasının nedeni içinde barındırdığı salmonella bakterisi. Domates intoleransı olmayan insanlarda ishale yol açıyor.
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