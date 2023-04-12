Editör: Enise Altınok AVŞAR

Sofralarda sıkça gördüğümüz domates çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Hazır karışımları marketlerden bulabileceğiniz gibi domates çorbasını yapmak isteyenler için domates çorbası tarifini ve domates çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte domates çorbasının tarifi..

DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 tepeleme yemek kaşığı un

- 5 adet domates

-Yarım su bardağı süt

-Tuz

DOMATES ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle domates çorbası tarifine tereyağını bir tavada eriterek başlayın. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte, tereyağında kavurun.

Kabuğu soyulmuş domatesleri rendeleyin. Rendeledikten sonra kavurduğunuz karışıma ekleyin. 5 dakika kadar pişirin.

Karışımın içine sıcak et suyunu ekleyin. Kesilmesini önlemek için bir cezvede ısttığınız sütü azar azar ilave edin. Ettikten sonra ise ara vermeden hızlıca karıştırın.

Domates çorbası kaynayana kadar orta ateşte sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin.

Servis kâselerine çorbanızı dökerek üzerine kaşarları rendeleyin. Domates çorbası tarifi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız.