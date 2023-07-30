Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu tarifinin malzemeleri neler?

Yazdan kışa hazırlık domates sosu sıkça yapılmaktadır. Domates sosu kahvaltıdan ana öğün yemeklere kadar pek çok yemekte kullanılıyor. Peki, domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu tarifinin malzemeleri neler?

Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu tarifinin malzemeleri neler?

Her yemeğe yakışan domates sosu yaz aylarının gelmesiyle kışa hazırlık için mutfaklarda yerini almaya başladı. Yazdan domates alıp kışa domates sosu yapan kişiler domates sosu tarifini araştırıyor. Peki, domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu tarifinin malzemeleri neler?

İşte domates sos tarifi…

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DOMATES SOS TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 kilogram domates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 5 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kuru nane, karabiber, tuz

- 1 çay kaşığı toz şeker

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DOMATES SOS NASIL YAPILIR?

Öncelikle domateslerin kabuklarını soymakla işe başlayın. Domatesleri küp küp doğrayın eğer fazla sulu ise biraz suyunu ayırın.

Tencerenin içine zeytinyağı, karabiber ve naneyi biraz kavurun. Daha sonra, küçük küçük doğradığınız sarımsakları ekleyin. Son olarak domateslerle beraber bütün malzemeleri ekleyin ve 3-4 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın.

Kullanacağınız kavanozları daha önceden kaynar suda iyice kaynatın ve temizleyin. Biraz soğuduktan sonra sosunuzu kavanozların içine doldurun ve kapaklarını kapatın. Ters çevirip buzdolabında veya karanlık bir ortamda bekletin. Domates sosunuz hazır.

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