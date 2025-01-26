'Domates yıkadım' dedi, gerçek bambaşka çıktı! Yaban keçisi avcısının yalanı DNA analiziyle çürüdü: 661 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Domates yıkadım' dedi, gerçek bambaşka çıktı! Yaban keçisi avcısının yalanı DNA analiziyle çürüdü: 661 bin lira ceza

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, yaban keçisi avladığı iddia edilen bir kişi, denetim yapan ekiplere, çevredeki kokunun domates yıkandığı için oluştuğunu söyledi. Ancak yapılan DNA analiziyle, avlanan hayvanın yaban keçisi olduğu belirlendi. Şüpheliye, 661 bin 548 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gündoğmuş DKMP Şefliği ekipleri, Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda bir kişinin yaban keçisi avladığı ve evine götürdüğüne dair ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ile adrese giden ekipler, yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton ile birkaç yerde küçük et parçaları tespit etti. Kokunun nedeni sorulan kimliği açıklanmayan şüpheli, bugün hiç etle uğraşmadığını, domates yıkadığını iddia etti. Şüphe üzerine alınan örnek, DNA analizine gönderildi.

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Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden çıkan analiz raporunda, örneğin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheliye 650 bin lira tazminat cezasına ek olarak 11 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

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