Aşırı domates yemek zararlı mı?

Domates, en güçlü antioksidanlardan en önde geleni. Lezzeti bir yana adeta şifa kaynağı. Ancak aşırı tüketildiğinde bakın hangi zararları beraberinde getiriyor.
EKLEM AĞRISI YAPIYOR: Solanin adı verilen bir alkaloidin varlığı çok domates yiyenlerde eklam ağrılarına neden oluyor
İSHAL YAPIYOR: Domatesi ishal yapmasının nedeni içinde barındırdığı salmonella bakterisi. Domates intoleransı olmayan insanlarda ishale yol açıyor.
LİKOPENODERMİ NEDENİ: Kandaki aşırı likopenin cildin renginin değişmesine neden oluyor. 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabiliyor.
BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRIYOR: Aşırı domates yemek vücutta böbrek taşı oluşturuyor. Bunun nedeni domatesin kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olması Bu maddeler vücutta birikerek taş oluşmasına neden oluyor.
REFLÜYE DAVETİYE ÇIKARIYOR: Fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabiliyor
ALERJİ YAPIYOR: Domates aşırı tüketildiğinde deri dökülmesine yol açıyor. Domates alerjisi olan kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gelişebiliyor.
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