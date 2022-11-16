Aşırı domates yemek zararlı mı?

Domates, en güçlü antioksidanlardan en önde geleni. Lezzeti bir yana adeta şifa kaynağı. Ancak aşırı tüketildiğinde bakın hangi zararları beraberinde getiriyor.

EKLEM AĞRISI YAPIYOR: Solanin adı verilen bir alkaloidin varlığı çok domates yiyenlerde eklam ağrılarına neden oluyor

İSHAL YAPIYOR: Domatesi ishal yapmasının nedeni içinde barındırdığı salmonella bakterisi. Domates intoleransı olmayan insanlarda ishale yol açıyor.

LİKOPENODERMİ NEDENİ: Kandaki aşırı likopenin cildin renginin değişmesine neden oluyor. 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabiliyor.

BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRIYOR: Aşırı domates yemek vücutta böbrek taşı oluşturuyor. Bunun nedeni domatesin kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olması Bu maddeler vücutta birikerek taş oluşmasına neden oluyor.

REFLÜYE DAVETİYE ÇIKARIYOR: Fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabiliyor

ALERJİ YAPIYOR: Domates aşırı tüketildiğinde deri dökülmesine yol açıyor. Domates alerjisi olan kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gelişebiliyor.