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Aşırı domates yemek zararlı mı?

Afiyetle yediğimiz, gün içinde hemen her öğünde kullandığımız domatesin aşırı vücuda zarar veriyor. İşte o zararlar…

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:07
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Domatesin fazlası bakın ne yapıyor?

Aşırı domates yemek zararlı mı?
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Domates, en güçlü antioksidanlardan en önde geleni. Lezzeti bir yana adeta şifa kaynağı. Ancak aşırı tüketildiğinde bakın hangi zararları beraberinde getiriyor.

EKLEM AĞRISI YAPIYOR: Solanin adı verilen bir alkaloidin varlığı çok domates yiyenlerde eklam ağrılarına neden oluyor

İSHAL YAPIYOR: Domatesi ishal yapmasının nedeni içinde barındırdığı salmonella bakterisi. Domates intoleransı olmayan insanlarda ishale yol açıyor.

LİKOPENODERMİ NEDENİ: Kandaki aşırı likopenin cildin renginin değişmesine neden oluyor. 75 mg'dan yüksek miktarlarda tüketildiğinde likopenodermiye yol açabiliyor.

BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRIYOR: Aşırı domates yemek vücutta böbrek taşı oluşturuyor. Bunun nedeni domatesin kalsiyum ve oksalat bakımından zengin olması Bu maddeler vücutta birikerek taş oluşmasına neden oluyor.

REFLÜYE DAVETİYE ÇIKARIYOR: Fazla domates yemek midede aşırı mide asidi üretimi nedeniyle kalp yanmasına veya asit reflüsüne neden olabiliyor

ALERJİ YAPIYOR: Domates aşırı tüketildiğinde deri dökülmesine yol açıyor. Domates alerjisi olan kişilerde ağız, dil ve yüzde şişme, hapşırma ve boğaz tahrişi gelişebiliyor.

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