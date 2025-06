Domatesin kahvaltıdaki gizli tehlikesi ortaya çıktı

Türk kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domates, lezzeti ve sağlıklı imajıyla her sabah sofralarda yerini aldı. Ancak, bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, domatesin yanlış tüketiminin veya belirli durumlarda sağlık riskleri taşıyabileceğini ortaya koydu.

Alerjilerden böbrek taşlarına, asit reflüsünden pestisit kalıntılarına kadar domates, bazı durumlarda şifa yerine zehir olabildi.

Uluslararası uzman görüşleri ve bilimsel veriler, domates tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri gözler önüne serdi.

İşte kahvaltının masum yıldızının bilinmeyen yüzü...

DOMATESİN SAĞLIKLA İMTİHANI

Domates, likopen, C vitamini ve antioksidanlarla dolu bir besin. Ancak, herkes için her zaman sağlıklı olmayabilir.

Domates, reflü ve gastrit gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlarda semptomları tetikleyebilir.

The American Journal of Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, domatesin asit içeriğinin özofagus üzerinde tahrişe yol açarak reflü şikayetlerini %25 artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, özellikle aç karnına domates tüketiminin bu riski yükselttiğini vurguladı.

Alerji ve Hassasiyet Riski Domates, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Uzmanlar, domatesin içerdiği histamin benzeri bileşiklerin alerjiye yatkın kişilerde kaşıntı, kızarıklık ve hatta nefes darlığına yol açabileceğini söyledi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir araştırma, domates alerjisinin, özellikle polen alerjisi olan kişilerde çapraz reaksiyonla tetiklendiğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Alerji Uzmanı Prof. Dr. Stephen Till, “Domates, oral alerji sendromuna neden olabilir. Çiğ domates tüketirken ağızda kaşıntı veya şişlik hissedenler bir uzmana başvurmalı” dedi.

BÖBREK TAŞLARI VE OKSALAT TEHLİKESİ

Domatesin yüksek oksalat içeriği, böbrek taşı riski taşıyanlar için tehlike oluşturdu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Nefrolog Prof. Dr. Gary Curhan, domatesin böbrek taşına yatkın kişilerde taş oluşumunu tetikleyebileceğini belirtti:

“Oksalat, kalsiyumla birleşerek böbreklerde kristalleşebilir.”

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, oksalat açısından zengin gıdaların (domates, ıspanak gibi) böbrek taşı riskini %20 artırabileceğini gösterdi. Uzmanlar, böbrek taşı öyküsü olanların domates tüketimini sınırlamasını önerdi.

Pestisit ve Kimyasal Kalıntılar Domatesin tarım ilaçlarına maruz kalma riski, özellikle organik olmayan ürünlerde ciddi bir sorun.

Domates, pestisit kalıntılarının birikebileceği ince bir kabuğa sahip. Yetersiz yıkama, bu kimyasalların vücuda girmesine neden olabilir. Environmental Health Perspectives’ta yayımlanan bir çalışma, pestisit kalıntılarının hormonal dengesizlik ve sinir sistemi hasarıyla ilişkilendirildiğini ortaya koydu.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Robyn McConchie, “Domatesi sıcak su ve sirkeyle yıkamak pestisit kalıntılarını %70’e kadar azaltabilir” önerisinde bulundu.

KAHVALTIDA DOMATES TÜKETİMİ: DOĞRU ZAMAN MI?

Kahvaltıda domates tüketimi, Türk mutfağında geleneksel bir alışkanlık. Ancak, uzmanlar aç karnına domates yemenin bazı kişilerde sindirim sorunlarını artırabileceğini belirtti.

Domatesi kahvaltıda tüketmek yerine öğle veya akşam yemeklerinde, yağlı gıdalarla birlikte almak likopen emilimini artırır ve asit etkisini azaltır.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, domatesin zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla tüketildiğinde antioksidan etkisinin %30 arttığını gösterdi.

NASIL GÜVENLİ TÜKETİLİR?

Uzmanlar, domatesin sağlık risklerini en aza indirmek için şu önerilerde bulundu:

Yıkama: Domatesleri akan suda fırçalayarak ve sirke solüsyonuyla yıkayın.

Pişirme: Çiğ domates yerine pişmiş domates tercih etmek, alerji riskini ve asit etkisini azaltabilir.

Porsiyon Kontrolü: Böbrek taşı veya reflü riski olanlar, domates tüketimini günde 1-2 dilimle sınırlamalı.

Organik Seçim: Pestisit riskini azaltmak için organik domates tercih edin.

BİLİMSEL GERÇEKLERLE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Domates, doğru tüketildiğinde sağlık için faydalı bir besin. Ancak, yanlış alışkanlıklar veya bilinçsiz tüketim, bu masum görünen gıdayı sağlık riskine dönüştürebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün gıda güvenliği raporuna göre, uygun olmayan gıda saklama ve tüketim alışkanlıkları, dünya genelinde her yıl 600 milyon gıda kaynaklı hastalığa neden oldu.

Uzmanlar, kahvaltı sofralarının yıldızı domatesin faydalarından yararlanmak için bilinçli tüketimin şart olduğunu vurguladı.