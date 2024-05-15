Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in yeni rotası Meksika oldu.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent, aldığı karar ile herkesi şaşırttı.

Meksika ekibi Atletico de San Luis, Brezilyalı Gustavo Leal'in yerine eski Galatasaray teknik direktörü

Domenec Torrent'i takımın başına getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adamın 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Ayrıca "Hoş geldin Domenec Torrent" mesajı paylaşıldı.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI
Torrent'in kariyeri, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih gibi kulüplerde Pep Guardiola'nın yanında yardımcı antrenörlük yaparak başladı. New York City ve Flamengo'da da teknik direktörlük deneyimi yaşayan deneyimli antrenör, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Haziran 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Torrent, hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

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