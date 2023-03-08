﻿Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beyaz Futbol Youtube programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent, Galatasaray'dan kovulduğunu gazeteden öğrendiğini ve hiçbir yöneticinin kendisine açıklama yapmadığını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'yi sevdiğini ve Süper Lig'de çalışmak istediğini söyledi.

''NE DEDİYSEM YAPIYORDU''

"Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim."

''BANA YAPILAN HAKSIZLIK FATİH TERİM'E DE YAPILDI''

"Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı."

''GUARDIOLA BENİ ARADI''

"Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi."

Galatasaray kariyerinde 20 maçta görev alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.