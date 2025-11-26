Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macar ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli temsilcimizide teknik direktör Domenico Tedesco, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Domenico Tedesco'nun sözlerinden öne çıkanlar:

'İLK SANİYEDEN İTİBAREN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR'

"Çok önemli bir maç olacak. Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferençvaroş şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor."

'AVRUPA MAÇLARI GÜZELDİR'

"Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?"

Domenico Tedesco: Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritm kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum.

'AYIK OLMALIYIZ'

"Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor."

'LEVENT'İ 11'DE GÖREBİLİRİZ'

"Levent Mercan yarın ilk 11'de olacak mı?"

Domenico Tedesco: Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz.

'BÜYÜK TAKIM DAHA AZ GOL YEMELİ'

"Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem, iki kere oldu. Bu bizim yöntemimiz değil. Öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra da 2 gol yesek de, 0-0'ken 2 gol yesek de büyük takım daha az gol yemeli. Bir şeyler kazanmak, ligde lider olmak istiyorsak savunma çok önemli. Yediğimiz gollere bakınca bazıları savunulamazdı. Birkaç durumun kombinasyonuydu. Ben de istemem 2-0 geri düşmeyi... Her maçı 6-4 kazanırsak bunu da kabul ederim."

'MILAN SKRINIAR'IN YANINDA YİĞİT EFE OYNAYACAK'

"Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."