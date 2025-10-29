Fenerbahçe, deneyimli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u, 12 Ekim'de kadro dışı bırakmıştı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena'daki programında, kadro dışı kararının uzatıldığını söyledi.

Hamzaoğlu, "Futbol A.Ş.'nin karar defterinde, bu futbolcularla ilgili olarak 26 Ekim'e kadar bir kadro dışı kararı alınmıştı. Pazar günü başkan Gaziantep yolculuğu öncesi görüşüyorlar, diyorlar ki hocaya 'İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun'un kadro dışı kararı devam mı etsin yoksa affedelim mi?' Tedesco net olarak sürenin daha da uzatılmasını, şu aşamada affedilmemesini talep ediyor" dedi.

'OCAK NET OLARAK İKİ TRANSFER DÜŞÜNCESİ VAR'

Kadro dışı bırakma kararının kasım ayındaki milli araya kadar uzatıldığını belirten Hamzaoğlu, "Milli araya kadar bir süre uzatımı yapıyorlar karar defterine ve karar uzatıldı. Fenerbahçe'nin planında net olarak devre arasında iki transfer varmış. Bir tanesi 8 numara, bir tanesi de forvet. Cenk Tosun'u anladığım kadarıyla elde tutma gibi bir durumları yok. Talibi olursa ve gönderilebilirse ocak ayında yolları ayırıp, oraya bir forvet transferi bir tane de 8 numara transferi yapmak istiyorlarmış" diye konuştu.

'BİR TRANSFER İÇİN BÜTÇE VAR'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın finans ekibiyle toplantı yaptığını aktaran Sercan Hamzaoğlu, "Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin finans departmanı ekibiyle Sadettin Saran bir toplantı yapıyor. Bir oyuncu için bütçelerinin olduğunu ama iki-üç transfer olacağı zaman eldeki oyunculardan satış yapılması ve limitin açılması gerektiğini rapor ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'PARA EDİYORKEN PARAYI ÇÖPE Mİ ATACAKLAR?'

"Satılacak oyunculardan biri İrfan Can olabilir mi?" sorusuna Hamzaoğlu, "Hoca milli arada da kendisinin affetmezse ve hiçbir şekilde kadroya almıyorum derse ocak ayında yüzde 100 satış olacak. Oynatmadığı bir oyuncuyu para ederken, elinin tersiyle Fenerbahçe 10-15 milyon Euro'yu çöpe mi atacak" yanıtını verdi.