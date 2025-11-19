Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, birçok konuya değindi.

İşte Sport Bild'e konuşan Domenico Tedesco'nun sözlerinden öne çıkanlar;

'SEÇİM NEDENİYLE GÜVEN KAYBETMEDİM'

"Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti."

'İSTANBUL TRAFİĞİ BİLE ALIŞTIRMA SÜRECİ'

"Başlangıç dönemi yeni bir kulüpte her zaman yoğun geçer. Sadece birkaç gün içinde tüm personeli, tüm oyuncuları ve günlük ritmi anlamanız gerekir. İstanbul trafiği bile bir alışma sürecidir."

'TESİSLERDE KALMAK DAHA MANTIKLIYDI'

"İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo... Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı."

'DUYGUSALLIK ÇOK BAŞKA'

"Yalnızca birkaç kez kiraladığım daireme gittim. Fenerbahçe taraftarının tutkusu devasa ve beni büyülüyor. Daha önce Schalke ve Moskova'da da büyük taraftar kitleleri görmüştüm ama burada duygusallık çok başka."

'LEROY SANE ÇOK İYİ'

"Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı."