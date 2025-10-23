Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE VE STUTTGART'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.