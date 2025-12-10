UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek. Yarın (perşembe) 23.00'te başlayacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:

'İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK'

"Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak."

'ASENSIO KADRODA OLMAYACAK'

"Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz."

'RODRIGO BECAO'NUN KADRO DIŞI KALMASI'

"Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli."

TRANSFER SÖZLERİ

"Bazı bölgelere transfer istediğiniz haberleri çıktı, doğru mu?"

Domenico Tedesco: Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum.

'HEDEFİMİZ İLK 24'

"Yarın kazanırsak maç başına ortalama 2 puan oluyor. Bu da iyidir. Maç başı 2 puan ortalaması hedeflerinize ulaşacağınız bir ortalamadır. Bizim hedefimiz ilk 24, sonrasında ise mümkünse ilk 8 ve 2 maç daha az oynamak ama gerekirse o 2 maçı da özgüvenli oynarız. Şu an hedef bu, sonrasını düşünmüyorum."