Süper Lig'de Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'ya olan güven her geçen gün artmaya devam ediyor. Rüştünü kısa sürede ispat etmeyi başaran Domenico Tedesco'nun çok istediği transfer zora girdi.

DOMENICO TEDESCO'NUN İSTEDİĞİ İSME KAFASINI KARIŞTIRAN TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, sarı-lacivertlilerin ilgisine olumlu yanıt vermeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Al Ahli'nin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yıllık 12.5 milyon euro kazanan savunma oyuncusuna daha yüksek bir teklif yaptığı aktarıldı. Merih'in gelen bu teklifin ardından kafasının karıştığı belirtildi.

DOMENICO TEDESCO ÇOK İSTİYORDU

Daha önce dış basında birçok kaynak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, 27 yaşındaki stoperi istediğini manşetlerine taşımıştı. Transferin gerçekleşmemesi halinde İtalyan teknik adamın, büyük bir düş kırıklığı yaşayacağı belirtilmişti.