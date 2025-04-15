Dominik Cumhuriyeti’nde enflasyon yüzde 3,58’e çıktı

Dominik Cumhuriyeti’nde yıllık enflasyon oranı Mart 2025’te yüzde 3,58’e yükselerek Aralık 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayında enflasyon yüzde 3,56 olarak kaydedilmişti. Mart ayında görülen bu artış, ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen yüzde 4’lük hedefin altında kalsa da ekonomik çevrelerde dikkatle izleniyor.

Ekonomistler, enflasyondaki bu artışı özellikle ulaştırma ve barınma kalemlerindeki fiyat yükselişlerine bağlıyor. Ulaştırma sektöründeki fiyat artışı Şubat ayında yüzde 2,4 iken Mart ayında yüzde 2,57’ye yükseldi. Benzer şekilde, barınma harcamalarında da fiyat artışı Şubat’ta yüzde 1,89 iken Mart’ta yüzde 2,04’e çıktı.

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GIDA FİYATLARINDA SABİT SEYİR, HİZMETLERDE YAVAŞLAMA

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ise bir önceki ayla aynı kalarak yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, halkın temel tüketim kalemlerinde daha öngörülebilir bir fiyat hareketi olduğunu gösteriyor.

Ancak hizmet sektöründeki bazı alanlarda fiyat artışlarında yavaşlama dikkat çekti. Özellikle restoran ve otel hizmetleri Mart ayında yüzde 5,51 oranında artarken, bu oran Şubat ayında yüzde 5,69 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyat endeksi Mart ayında yüzde 0,31 oranında artarak Şubat ayındaki yüzde 0,32’lik artışın bir miktar altında kaldı.

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MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ MESAJI VE EKONOMİK TEMKİN

Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası, yüzde 4’lük enflasyon hedefi çerçevesinde fiyat artışlarını dikkatle izlediğini belirtti. Banka, gerektiğinde faiz politikalarını yeniden gözden geçirebileceği sinyali veriyor.

Ülkedeki ekonomik çevreler, global emtia fiyatlarının yanı sıra kur baskısının da enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Özellikle ithalata dayalı ürünlerde dolar kurundaki dalgalanmaların tüketici fiyatlarına kısa vadede yansıması bekleniyor.

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GELECEKTEKİ GÖRÜNÜM VE HALKIN ALIM GÜCÜ

Uzmanlar, kısa vadede enflasyonun yüzde 4 hedefinin hemen altında seyretmeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak ulaştırma ve konut gibi temel sektörlerdeki fiyat artışlarının halkın alım gücünü olumsuz etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Hükümet ise sosyal yardımlar ve fiyat denetim mekanizmaları ile dar gelirli kesimlerin etkilenmesini minimumda tutmayı hedefliyor. Ayrıca temel gıda ürünlerinde sübvansiyonların sürdürülmesi planlanıyor.

Sonuç olarak Dominik Cumhuriyeti’nde enflasyon kontrol altında olsa da yapısal baskılar ve küresel ekonomik gelişmeler fiyatlarda yeni dalgalanmalara yol açabilir.