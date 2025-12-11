Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde sezon sonuna kadar Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da olay oldu. Tecrübeli file bekçisi takımdan ayrılma kararı aldı.

DOMINIK LIVAKOVIC GEMİLERİ YAKTI

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Girona Teknik Direktörü Miguel Sanchez, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

İşte Sanchez'in o sözleri:

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor. Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım."