Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde sezon sonuna kadar Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da olay oldu. Tecrübeli file bekçisi takımdan ayrılma kararı aldı.

DOMINIK LIVAKOVIC GEMİLERİ YAKTI

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Girona Teknik Direktörü Miguel Sanchez, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Spor

Dominik Livakovic ayrılmak istiyor! - Resim : 2

Basketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıBasketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıSpor

İşte Sanchez'in o sözleri:

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor. Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım."

Galatasaray'dan TFF'ye ilginç protesto!Galatasaray'dan TFF'ye ilginç protesto!Spor