Dominik Livakovic'e müjde!

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, ülkesi tarafından milli davet aldı. Ayrıca Kocaelispor'un yıldız santrforu Bruno Petkovic de milli takıma çağrıldı.

Fenerbahçeli Livakovic ve Kocaelisporlu Petkovic, Hırvatistan'ın Faroe Adaları ve Karadağ ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde;

