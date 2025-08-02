Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bazı isimlerde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dominik Livakovic için Serie A'dan bir takımın ilgisi olduğu öğrenildi.

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DOMINIK LIVAKOVIC'E FIORENTINA TALİP

Fiorentina, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrsouna katan Serie A ekibi şimdi de Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin, tercübeli eldiven için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

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