Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

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Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Dominik Livakovic'e her geçen gün yeni talipler çıkmaya devam ediyor. Hırvat eldivene, son olarak İtalya Serie A ekibi talip oldu.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bazı isimlerde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dominik Livakovic için Serie A'dan bir takımın ilgisi olduğu öğrenildi.

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DOMINIK LIVAKOVIC'E FIORENTINA TALİP

Fiorentina, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrsouna katan Serie A ekibi şimdi de Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin, tercübeli eldiven için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

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