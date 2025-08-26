Dominik Livakovic'te Fenerbahçe'ye kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan beklenmeyen bir hamle gelmişti. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif yapmıştı.

NOTTINGHAM DOMINIK LIVAKOVIC İLE ANLAŞAMADI

Transfer, Hırvat kaleci ve Nottingham Forest arasındaki maaş pazarlığının olumsuz sonuçlanmasıyla iptal oldu. Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun, Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtilmiş, Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarılmıştı.

