Dominik’te çatı faciası! Eğlence mekanında korkunç bilanço: Ölü sayısı 184’e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Dominik Cumhuriyeti’nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184’e ulaştı.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

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Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.

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Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

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NE OLMUŞTU:

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

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Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.

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Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

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Dominik’te çatı faciası! Eğlence mekanında korkunç bilanço: Ölü sayısı 184’e yükseldi

Dominik’te çatı faciası! Eğlence mekanında korkunç bilanço: Ölü sayısı 184’e yükseldi

Dominik’te çatı faciası! Eğlence mekanında korkunç bilanço: Ölü sayısı 184’e yükseldi

Dominik’te çatı faciası! Eğlence mekanında korkunç bilanço: Ölü sayısı 184’e yükseldi

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