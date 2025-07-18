Dominik’te Fintek ekonomisi büyüyor

Dominik Cumhuriyeti, Karayipler ve Orta Amerika bölgesinde fintek alanında liderliğe oynuyor. Jamaika ve Porto Riko ile birlikte bölgesel bir merkez olarak öne çıkan ülke, 2018’de yalnızca altı olan fintek şirketi sayısını 2024 itibarıyla 65’e çıkardı. Bu veriler, Inter-American Development Bank (IDB) tarafından yayınlanan bir raporda yer aldı. Bölgesel sıralamada sekizinci sırada bulunan Dominik Cumhuriyeti, aynı zamanda Karayipler’in en güçlü fintek ekonomisine sahip konumda.

Ülkede dijital bankacılık ve elektronik ödeme sistemleri son bir yılda yüzde 20’nin üzerinde büyüme gösterdi. Bu büyüme, özellikle turizm ve döviz transferleri gibi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 30’unu oluşturan alanlarda etkili oldu. Banco Popular’ın 2022’de kurduğu ülkenin ilk dijital bankası Qik, sadece iki yıl içinde 600 binden fazla kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti.

REGÜLASYON VE TEKNOLOJİ UYUMU

COVID-19 sonrası dönemde geleneksel bankacılık sistemine alternatif çözümlere olan ilgi arttı. Bu gelişmeye Dominik Merkez Bankası ile Bankacılık Denetleme Kurumu da yeni düzenlemelerle yanıt verdi. 2016’da yürürlüğe giren İnovasyon Yasası ve finansal kapsayıcılığa odaklı politikalar sektöre ivme kazandırdı. Equifax Dominik Cumhuriyeti Ülke Müdürü José Alberto Adam Adam, “Sektör çeşitlendi, teknoloji yoğunlaştı ve finansal kapsayıcılık öncelik haline geldi” dedi.

Genç kullanıcılar ve kayıt dışı çalışanlar gibi belirli gruplara yönelik kişisel finans uygulamaları ve göçmenler için bankacılık çözümleri ön plana çıkıyor. Adam’a göre artık sadece hizmet çeşitliliği değil, aynı zamanda yapay zeka tabanlı kredi skorları, tokenizasyon ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi ileri düzey çözümler de fintek dünyasının bir parçası haline geldi.

KRİPTO DESTEKLİ HAVALE SİSTEMLERİ

Miami merkezli Félix Pago isimli fintek şirketi, ABD’den gönderilen havaleleri Dominik Cumhuriyeti ve El Salvador, Guatemala, Honduras gibi ülkelere iletmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Mastercard ortaklığıyla geliştirilen bu platform, sohbet tabanlı bir uygulama üzerinden ABD merkezli ödemeleri USDC stabil kripto parası ile gerçekleştiriyor. CEO Manuel Godoy, “İnsanların ihtiyacı olan şey yerel para birimi ve uygun fiyattır. Kripto paralar bu noktada arka planda çalışan güçlü bir araçtır” diyerek sistemin kullanıcı dostu doğasına vurgu yaptı.

Nisan ayında PaySett ve Jamaikalı JMMB Bank, Dominik pazarına giriş yaptı. PaySett’in PayBank platformu aracılığıyla ülkedeki dijital ödeme altyapısına katkı sağlaması ve finansal kapsayıcılığı artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Para Fonu (IMF), Dominik Merkez Bankası’nın dijital para birimi projesi üzerine teknik bir rapor yayımladı. Rapor, nakit kullanımının hala baskın olduğu ülkede dijital para kullanımının perakende işlemlerin yüzde 20’sine etki edebileceğini öngördü. 2017 yılında işlemlerin yüzde 90’dan fazlası nakit üzerinden gerçekleşmişti.

Dominik Cumhuriyeti, fintek sektöründeki bu büyümeyle birlikte sadece bankacılık altyapısını güçlendirmiyor, aynı zamanda yoksullukla mücadele ve ekonomik katılım konusunda da örnek oluşturuyor. 2030 hedefi doğrultusunda yetişkin nüfusun yüzde 65’ini bankacılık sistemine dahil etmeyi amaçlayan ülke, Karayipler’in dijital dönüşümünde öncü rol oynuyor.